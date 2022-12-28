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Общество

В Пыталовском районе прошла акция «Полицейский Дед Мороз»

Дед мороз дарит подарок. Фото Наша жизнь

Сотрудники Отделения МВД России по Пыталовскому району совместно с председателем общественного совета при Отделении МВД России по Пыталовскому району Еленой Иманаевой в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» исполнили предновогодние желания малышей из Пыталово — получить подарки из рук Деда Мороза. Об этом сегодня сообщила корреспондент районной газеты «Наша Жизнь».

Главные новогодние персонажи, взяв мешок с подарками, посетили тех, кто хочет рассказать стишок, спеть песню или станцевать для Деда Мороза и его внучки. Дети вместе со своими родителями с радостью встречали Деда Мороза и Снегурочку, показывали свои нарядные новогодние ёлки, отгадывали загадки.

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