В Пыталовском районе прошла акция «Полицейский Дед Мороз»

23:42, 28 декабря 2022, ПАИ

Сотрудники Отделения МВД России по Пыталовскому району совместно с председателем общественного совета при Отделении МВД России по Пыталовскому району Еленой Иманаевой в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» исполнили предновогодние желания малышей из Пыталово — получить подарки из рук Деда Мороза. Об этом сегодня сообщила корреспондент районной газеты «Наша Жизнь».

Главные новогодние персонажи, взяв мешок с подарками, посетили тех, кто хочет рассказать стишок, спеть песню или станцевать для Деда Мороза и его внучки. Дети вместе со своими родителями с радостью встречали Деда Мороза и Снегурочку, показывали свои нарядные новогодние ёлки, отгадывали загадки.