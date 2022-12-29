Сотни тысяч изделий для участников СВО сшили россияне

08:15, 29 декабря 2022, ПАИ

Свыше 400 тысяч изделий для военнослужащих сшили и связали женщины-добровольцы за полгода. При этом отдельную помощь оказывают студенты профильных колледжей в российских регионах, изготовившие около 2,5 тысяч вещей для мобилизованных. Об этом рассказали изданию «Известия» в пресс-службе «Молодежки Народного Фронта» и в проекте «Шьем для наших».

«Около 2,5 тысяч изделий для военных изготовят студенты страны. На базе колледжей и техникумов организован пошив и изготовление одежды, спальных мешков, термобелья, карематов, перчаток и варежек, утепленных носочных изделий, снудов, плащей-палаток и кровоостанавливающих жгутов. Всего в акции участвуют 14 регионов», — говорится в сообщении пресс-службы «Молодежки Народного Фронта».



Лидирует по количеству изготовленных изделий Бурятия, где планируют сшить около 1 тысячи теплых вещей, второе и третье места заняли Астраханская и Магаданская области — там выпустят по 250 изделий и предметов снаряжения. При этом именно снуды, балаклавы и толстовки стали самыми популярными предметами для пошива. Передать готовые изделия бойцам намерены до Нового года, подчеркнули общественники.

После частичной мобилизации широкий отклик получил волонтерский проект «Шьем для наших» для преимущественно женщин-добровольцев. Как рассказала основатель проекта Наталья Солнце, общее количество вещей, которые россиянки сшили и связали с июня по настоящее время, превышает 400 тысяч. Всего в проекте принимают участие более ста городов.