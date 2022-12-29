15 млн рублей направят на покупку служебных квартир для псковских учителей
15 миллионов рублей из бюджета Псковской области направят на покупку жилья для предоставления учителям на условиях служебного пользования. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент ПАИ.
«На данный момент точно могу сказать, что, как и договаривались, направим 15 миллионов рублей на покупку жилья для предоставления учителям на условиях служебного пользования», - заявил он.
Данный план подготовили к Году педагога и наставника. Основное внимание уделят мерам поддержки учителей Псковской области. «У нас есть ряд предложений в части увеличения выплат начинающим педагогам, стипендий для студентов-целевиков, а также внедрения института наставничества. Подробно поговорим об этом с вами в начале следующего года», - сказал глава региона.
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