15 млн рублей направят на покупку служебных квартир для псковских учителей

11:04, 29 декабря 2022, ПАИ

15 миллионов рублей из бюджета Псковской области направят на покупку жилья для предоставления учителям на условиях служебного пользования. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент ПАИ.

«На данный момент точно могу сказать, что, как и договаривались, направим 15 миллионов рублей на покупку жилья для предоставления учителям на условиях служебного пользования», - заявил он.

Данный план подготовили к Году педагога и наставника. Основное внимание уделят мерам поддержки учителей Псковской области. «У нас есть ряд предложений в части увеличения выплат начинающим педагогам, стипендий для студентов-целевиков, а также внедрения института наставничества. Подробно поговорим об этом с вами в начале следующего года», - сказал глава региона.