Мошенники устроили в WhatsApp рассылку с розыгрышем алкоголя

11:27, 29 декабря 2022, ПАИ

Мошенники устроили в России фишинговую рассылку в WhatsApp с предложениями выиграть алкоголь от крупных ритейлеров: пользователей просят ответить на несколько вопросов, поделиться ссылкой на розыгрыш и ввести данные карты, рассказали в «Лаборатории Касперского».

«В декабре эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили волну скам-рассылок с розыгрышем алкоголя к новогоднему столу. «Письмо счастья» распространяется через WhatsApp. В нем пользователю предлагается выиграть алкогольный напиток. Приз якобы предоставляет крупный ретейлер по продаже спиртного», - говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что для участия в акции нужно ответить на несколько простых вопросов: «Какую алкогольную продукцию вы предпочитаете» или «Что самое важное во время Нового года». Согласно легенде, для получения приза нужно либо разослать ссылку на акцию друзьям, а потом оставить свои данные для доставки бутылки, либо заплатить за нее 1 рубль, для чего ввести на сайте мошенников данные карты, включая CVV-код.

«Рассылка носит массовый характер, поскольку получатели мошеннических сообщений пересылают их друг другу. По уверениям злоумышленников, чтобы повысить свои шансы выиграть, нужно поделиться сообщением о розыгрыше с как можно большим количеством людей», - предупреждают в «Лаборатории Касперского».

Рассылка началась после 20 декабря. В первый же день эксперты обнаружили и заблокировали более 40 уникальных доменов.

«Для кого-то один рубль может показаться совсем незначительной суммой. На это и рассчитывают злоумышленники, которых интересует не рубль, а данные карты, включая CVV-код», — пояснила контент-аналитик компании Ольга Свистунова. Собранные личные данные россиян злоумышленники могут использовать в других мошеннических схемах и для списания средств с карт.

WhatsApp — мессенджер, принадлежащий компании Meta*. Приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.