Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Михаил Ведерников пообещал «дожать» регоператора по догазификации

Ситуацию в одном из наиболее сложных блоков на данный момент - энергетике - прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент ПАИ. 

«Прежде всего, вместе с «Россетями» и коллегами из других регионов мы продолжаем добиваться принятия программы комплексной модернизации энергосистемы. Все принципиальные решения приняты, но есть вопросы на федеральном уровне с определением источника финансирования. Вопрос обязательно доведём до логического финала, программа нам необходима», - подчеркнул глава региона.

Кроме того, по словам губернатора, программа газификации Псковской области идёт по плану и проблем не возникает. «В частности, в 2023 году запланирован пуск газа в Кунье, что даст возможность начать работы по догазификации индивидуальных жилых домов и осуществить запуск строящихся блочно-модульных котельных», - отметил Михаил Ведерников.

При этом в части догазификации региональный оператор не справился с заявленными объёмами и перенёс значительную часть работ на следующий год. «Депутаты Псковского областного Собрания максимально погружены в эту работу, за что хочу сказать искренние слова благодарности. Будем вместе дожимать, чтобы регоператор выполнил все взятые на себя обязательства», - заключил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 декабря 2022

Бюджет Псковской области на 2023 год принят в трёх чтениях
29 декабря 2022

Бюджет Псковской области остаётся социально ориентированным – губернатор
29 декабря 2022

Порядка 58 млрд рублей составит исполнение бюджета Псковской области в 2023 году
29 декабря 2022

В России предложили закрепить цены на капремонт
28 декабря 2022

Михаил Ведерников попросил президента продлить программу развития регионов
28 декабря 2022

Строительство экотехнопарка обсудили псковские депутаты

28 декабря 2022

Россельхозбанк запустил платформу «Всё Своё» для жителей села
28 декабря 2022

О планах по развитию завода «Титан-Полимер» доложил президенту Михаил Ведерников


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...