Михаил Ведерников пообещал «дожать» регоператора по догазификации

12:20, 29 декабря 2022, ПАИ

Ситуацию в одном из наиболее сложных блоков на данный момент - энергетике - прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент ПАИ.

«Прежде всего, вместе с «Россетями» и коллегами из других регионов мы продолжаем добиваться принятия программы комплексной модернизации энергосистемы. Все принципиальные решения приняты, но есть вопросы на федеральном уровне с определением источника финансирования. Вопрос обязательно доведём до логического финала, программа нам необходима», - подчеркнул глава региона.

Кроме того, по словам губернатора, программа газификации Псковской области идёт по плану и проблем не возникает. «В частности, в 2023 году запланирован пуск газа в Кунье, что даст возможность начать работы по догазификации индивидуальных жилых домов и осуществить запуск строящихся блочно-модульных котельных», - отметил Михаил Ведерников.

При этом в части догазификации региональный оператор не справился с заявленными объёмами и перенёс значительную часть работ на следующий год. «Депутаты Псковского областного Собрания максимально погружены в эту работу, за что хочу сказать искренние слова благодарности. Будем вместе дожимать, чтобы регоператор выполнил все взятые на себя обязательства», - заключил губернатор.