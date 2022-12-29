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Происшествия

Двое безработных избили и обокрали девушку в Острове

Два молодых человека избили и обокрали девушку в городе Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, вечером 27 декабря у дома на улице Освобождения молодые люди напали на прохожую и с применением насилия похитили у нее сумочку, в которой были сотовый телефон, около 14 тысяч рублей и банковская карта. Затем они скрылись. 

Подозреваемые в совершении преступления были задержаны в кратчайшие сроки. Ими оказались двое безработных, ранее судимых жителей Островского района 2003 и 2004 годов рождения. В ходе обыска изъяты часть похищенных денег, мобильник и банковская карта.

По версии следствия, сообщники отследили, как горожанка в банковском учреждении снимала с карты деньги, после чего решили их украсть. Они последовали за девушкой и выбрали момент, после чего напали на нее и избили.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.

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