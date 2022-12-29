Роботизированная молочная ферма откроется в Псковском районе

13:07, 29 декабря 2022, ПАИ

Проводимая политика в сфере АПК, в том числе реализуемые программы субсидиарной поддержки, позволила запустить в Псковской области несколько крупных проектов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передаёт корреспондент ПАИ.

Так, по словам главы региона, в Великолукском районе ВСГЦ продолжается инвестпроект строительства завода глубокой переработки мясосырья, который позволит создать 3 тысячи новых рабочих мест и привлечь свыше 50 миллиардов рублей инвестиций.

Кроме того, в Псковском районе «ПсковАгроИнвест» ведёт строительство молочно-товарной фермы роботизированного доения на две тысячи голов фуражных коров.

«И ещё отмечу два проекта в сфере переработки рапса. Напомню, наш регион занимает второе место по производству рапса в СЗФО и за пять лет увеличил объёмы в 13 раз. Такие проекты реализуют кооператив «Своё» из Великолукского района, который поддержал Фонд развития промышленности Псковской области, а также «ПсковАгроИнвест», — рассказал Михаил Ведерников.

По результатам обсуждения проекта бюджета с фракциями поддержка СНТ будет увеличена вдвое –с четырёх до восьми миллионов рублей, отметил Михаил Ведерников.