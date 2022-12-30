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Экономика

Расходы муниципалитетов Псковской области вырастут на 14%

Дополнительные средства в рамках межбюджетных отношений получат муниципалитеты в 2023 году – соответствующие изменения в областное законодательство внесли депутаты Псковского областного Собрания на декабрьской сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно обновлённой редакции закона «О межбюджетных отношениях в Псковской области», увеличены почти два десятка нормативов для муниципальных районов, городских округов и сельских поселений.

Так, с плюсом пересмотрены нормативы на питание и медикаменты в дошкольных учреждениях, на дорожную деятельность, уличное освещение, содержание объектов водоснабжения, озеленение территорий, содержание кладбищ, сбор и вывоз мусора.

Норматив распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2023 году увеличится до 12 %, что прибавит к прошлогоднему объёму муниципальных дорожных фондов 16,9 млн рублей.

Дополнительные средства выделяются на оплату труда муниципальных служащих. Также в дотациях будут учтены расходы на содержание спортивных объектов, стадионов и ФОКОТов, спортивных школ.

В общем суммарном выражении расходы муниципальных образований области в следующем году вырастут почти на 858 млн рублей, это 14 % к 2022 году, и составят более 7 млрд рублей.

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