«Экопром» предупредил об изменении графика вывоза ТКО в Усвятском районе

15:14, 29 декабря 2022, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» сообщает об изменении графика вывоза ТКО в Усвятском районе в январе – марте 2023 года. Об этом компания сообщила в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Изменения планируются на маршруте № 1, где располагаются деревни Чурилово, Яськи, Захарки, Жабино, Узкое, Пруд, Северики, Борновалово, Боброво, Рыбаковы Нивы, Прудище, Тарасово, Чеснорье, Шершни, Дрозды, Карпекино, Лукашенки, Молитвино, Бондарево.

Вывоз мусора будет осуществляться с 8:00 до 17:00 5, 19 января, 2, 16 февраля, 2, 16, 30 марта 2023 года.

Также изменения ожидаются на маршруте № 2, который охватывает следующие деревни: Цыгановы Нивы, Терасы, Боровица, Рудня, Стеревнево, Ладоги, Церковище (улицы с правой стороны), Савино, Адамово, Курьяново, Яковлево, Церковище (улицы с левой стороны), Лобынщина, Заголодье, Глазуново, Рагозы, Антропово, Усвяты.

С 8:00 до 17:00 — 6, 20 января, 3, 17 февраля, 3, 17, 31 марта 2023 года.

Контакты диспетчера — (8 81151) 2-11-01 или 8-911-377-18-88.