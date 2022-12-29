Путин подписал закон о лишении свободы за осквернение георгиевских лент

16:03, 29 декабря 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривающий наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет за их публичное осквернение. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечалось в пояснительной записке, георгиевская лента станет официальным символом воинской славы РФ. Согласно действующему законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей, физлицу максимально грозит штраф в размере до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет, пишет РИА Новости.

Согласно статье УК РФ о реабилитации нацизма, те же деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.

В соответствии с законом, георгиевская лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, а использование ленты в иных целях будет пресекаться законом.

Георгиевская лента состоит из трёх чёрных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.