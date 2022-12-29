«Никто, кроме нас»: псковские десантники записали новогоднее обращение

17:00, 29 декабря 2022, ПАИ

Новогодние поздравления для псковичей записали бойцы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которые в настоящее время принимают участие в СВО.

«Дорогие земляки, поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем счастья, здоровья. У нас всё хорошо и мы скоро вернёмся домой. ВДВ сильнее всех. Никто, кроме нас», - говорится в видеообращении.

Военнослужащие обещают, что на передовой будут делать всё ради мирного неба над головой. «Ждите, мы скоро приедем», - звучит в финале обращения.