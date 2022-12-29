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Общество

«Никто, кроме нас»: псковские десантники записали новогоднее обращение

Новогодние поздравления для псковичей записали бойцы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которые в настоящее время принимают участие в СВО.

«Дорогие земляки, поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем счастья, здоровья. У нас всё хорошо и мы скоро вернёмся домой. ВДВ сильнее всех. Никто, кроме нас», - говорится в видеообращении.

Военнослужащие обещают, что на передовой будут делать всё ради мирного неба над головой. «Ждите, мы скоро приедем», - звучит в финале обращения.

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