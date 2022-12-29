В Псковской области предотвратили ввоз саженцев вишни неустановленного происхождения

22:48, 29 декабря 2022, ПАИ

В фитосанитарном контрольном пункте «Убылинка» в Псковской области должностными лицами Управления Россельхознадзора к ввозу на территорию РФ не допущена партия саженцев вишни в общем количестве 15 300 штук, перевозимая из Боснии и Герцеговины в Краснодарский край в автотранспортном средстве. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В ходе осуществления карантинного фитосанитарного контроля государственный инспектор управления Россельхознадзора обнаружил, что на упаковках с 30 саженцами отсутствовали маркировочные этикетки, содержащие информацию о наименовании продукции, странах и местах производства.

Ввоз партии растительной продукции на территорию Российской Федерации запрещён.