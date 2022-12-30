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Общество

Мошенники разработали новую схему взлома аккаунтов в Telegram

Взломать современные мессенджеры непросто, но возможность для этого всегда есть. Стоит насторожиться, если вам приходят фейковые сообщения о входе в ваш Telegram с неизвестного устройства от имени профиля под названием «Уведомления», сообщает агентство «Прайм».

В агентстве уточнили, что многие мессенджеры имеют так называемый "открытый код", то есть вся внутренняя структура и сама программа приложения может быть легко проанализирована. Например, есть возможность в коде отключить функцию проверки пароля.

Как это выглядит для пользователя? Злоумышленники отправляют жертве, аккаунтом которой злоумышленники планируют завладеть, уведомление, в котором указывается, что в аккаунт пытаются зайти с неизвестного устройства. При этом в таком уведомлении присутствует ссылка, перейдя по которой якобы можно защитить свою учетную запись. Эксперты обращают внимание на то, что такие уведомления приводят на сайт, который внешне схож с интерфейсом приложения и мобильной веб-версией Telegram на этапе входа в аккаунт.

Как только пользователь переходит по ссылке, доступ к аккаунту оказывается потерян.

Распознать фейки можно: они приходят с профиля, который назван "Уведомления". В его статусе указано, что пользователь был недавно в сети. Настоящие же уведомления мессенджер отправляет из профиля Telegram, имеющего плашку "Служебные уведомления".

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Мошенники разработали новую схему взлома аккаунтов в Telegram

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