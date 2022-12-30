Мошенники обманули троих пенсионеров из Пскова в канун Нового года

14:58, 30 декабря 2022, ПАИ

Мошенники обманули троих пенсионеров из Пскова накануне Нового года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, трем жителям Пскова 1935, 1939 и 1944 годов рождения позвонили неизвестные и сообщили, что их родственники за якобы совершенные ДТП могут быть привлечены к уголовной ответственности. Они предложили решить возникшие проблемы финансовым путем. Пенсионеры, поддавшись на ухищрения мошенников, передали прибывшим к ним по месту жительства курьерам свои сбережения на общую сумму 150 тысяч рублей.

Вскоре выяснилось, что горожан обманули. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, еще одной псковичке позвонил неизвестный, который представился сотрудником биржевой платформы. Он предложил собеседнице свое содействие в получении прибыли в некоей брокерской компании и завладел деньгами горожанки - она перевела злоумышленнику более 400 тысяч рублей.