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Происшествия

Мошенники обманули троих пенсионеров из Пскова в канун Нового года

Мошенники обманули троих пенсионеров из Пскова накануне Нового года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, трем жителям Пскова 1935, 1939 и 1944 годов рождения позвонили неизвестные и сообщили, что их родственники за якобы совершенные ДТП могут быть привлечены к уголовной ответственности. Они предложили решить возникшие проблемы финансовым путем. Пенсионеры, поддавшись на ухищрения мошенников, передали прибывшим к ним по месту жительства курьерам свои сбережения на общую сумму 150 тысяч рублей.

Вскоре выяснилось, что горожан обманули. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, еще одной псковичке позвонил неизвестный, который представился сотрудником биржевой платформы. Он предложил собеседнице свое содействие в получении прибыли в некоей брокерской компании и завладел деньгами горожанки  - она перевела злоумышленнику более 400 тысяч рублей.

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