Печорских водителей угостили сладостями после проверки документов

15:16, 30 декабря 2022, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили печорских водителей с наступающим Новым годом. Об этом сообщает районная газета «Печорская правда».

В рамках акции «Мандарин безопасности» инспекторы дорожно-постовой службы Владимир Пьяных и Александр Красовский останавливали автомобили для проверки документов, а Дед Мороз и его внучка угощали их мандаринами и конфетами.

«Также автомобилистам напоминали о важности соблюдения правил дорожного движения, несмотря на праздники и выходные», — говорится в сообщении.