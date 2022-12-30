Высший офицерский состав встретился с участниками СВО в псковском госпитале

15:40, 30 декабря 2022, ПАИ

Встреча членов Псковского собрания высшего офицерского состава с военнослужащими - участниками специальной военной операции прошла в филиале военного клинического госпиталя 29 декабря. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе областной общественной организации.

В мероприятии также приняли участие обучающиеся военно-патриотического клуба «Юный спасатель» центра «Патриот». Они вручили военнослужащим новогодние подарки.

Как отмечают в организации, встреча прошла в теплой дружеской обстановке. Военнослужащие рассказали о своем участии в СВО. Президент Клуба генералов и адмиралов генерал–лейтенант Валентин Костенко поблагодарил бойцов за их тяжелый ратный труд, пожелал скорейшего выздоровления и поздравил с Новым годом.