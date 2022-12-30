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Wink представляет кинорецепт на новогодние каникулы

В долгожданные новогодние каникулы Wink соберет в уютной гостиной всю семью, чтобы смотреть кино, сериалы и концерты звезд. Зрителей ждут добрые комедии, волшебные сказки, истории любви, оливье и Иван Васильевич, который заблудился во времени, сообщили в пресс-службе Ростелекома. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Ростелекома

Начать можно с семейной новогодней комедии «Оливье» (12+) с Сергеем Шакуровым, Ириной Пеговой и Станиславом Дужниковым в главных ролях. Картина буквально пропитана атмосферой доброго советского кино. Праздничное семейное застолье вдруг начинает идти не по плану и превращается в комедийный балаган и серию неожиданных стендапов. Фильм будет доступен для просмотра в Wink с 29 декабря.

Предновогодние традиции поддержит и фильм «Грозный папа» (6+). Удивительное путешествие во времени старшим поколениям напомнит бессмертную советскую комедию, ведь Грозный в названии — тот самый Иван Васильевич, сменивший профессию. Поссорившись с сыном, царь Иван Грозный (Евгений Гришковец) случайно ранит его. Отец готов на все, чтобы исправить ошибку, даже отправиться в прошлое. Вот только попадет Грозный в ХХI век, где познакомится с коллегой по семейному несчастью: археолог Никита Осипов (Кирилл Кяро) тоже не может найти контакт со своими детьми. Чем закончится эта история, зрители Wink узнают 30 декабря.

Комедия «Здравствуй, Дедушка Мороз!» (6+) — честный и смешной репортаж из самой гущи новогодних событий. Журналисту Дмитрию (Виктор Логинов) не повезло: Новый год он встречает на работе, потому что готовит материал о трудовом подвиге Дедов Морозов в новогоднюю ночь. Чтобы погрузиться в профессию, журналист одевается Дедом Морозом и ходит по домам поздравлять детишек. Так он встречает мальчика Сашу (Роман Петров), который искренне верит, что волшебник сможет исполнить его желание — вернуть папу. Случится ли новогоднее чудо? Wink ответит на этот вопрос 30 декабря.

Пытаются разобраться в семейных отношениях и герои картины «По-мужски» (18+). Кажется, что жизнь 35-летнего Глеба (Антон Лапенко) похожа на мечту: красавица-жена Полина (Екатерина Щербакова), собственный бизнес и загородный дом. Он явно умеет добиваться результата. Тем удивительнее, что в случайном конфликте с нетрезвым соседом Глеб не решается по-мужски разобраться с хамом, ударившим жену. Что это — бесхарактерность или стремление к компромиссу? Почему жизнь героя с этого момента больше не будет прежней, Wink покажет 3 января.

Завершает подборку киноновинок триллер «Сестры» (16+) с Ириной Старшенбаум и Никитой Ефремовым в главных ролях. В семье Ани и Андрея, которых они играют, давно зреет конфликт: муж не контролирует агрессию, а жена не способна ему противостоять. Пытаясь спасти себя и ребенка от абьюзивных отношений, Аня находит в интернете ссылку на видео о таинственном сообществе «сестер», которые помогают попавшим в беду женщинам. Мистические обряды с привлечением темных сил — все это очень похоже на секту. Ане нужно решить, готова ли она пройти этот путь до конца. Фильм появится в Wink 6 января.

Получить эмоциональный заряд на будущий год поможет не только кино, но и концерты любимых исполнителей. Начиная с 30 декабря подписчикам Wink будут доступны концерты от канала Velvet Music — отличная возможность зажечь с Ёлкой, Мари Краймбрери и группой «Винтаж».

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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