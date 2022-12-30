Спецпроект «Гвоздь телеграма»: предновогоднее интервью губернатора Михаила Ведерникова

15:23, 30 декабря 2022, ПАИ

Специальный проект в рамках программы «Псковский телеграм» - «Гвоздь телеграма» выйдет сегодня, 30 декабря, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на сайте Псковского агентства информации.

Специальному проекту — специальный гость. Второй год подряд уже по традиции им становится губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона в неформальном разговоре расскажет про семейные новогодние традиции, про псковскую утку в апельсинах, про письма Деду Морозу, про женщин в команде, о дружбе на работе и главных словах следующего, 2023 года.



Такой разговор мы могли доверить только ей — Ирине Федоровой, руководителю государственного медиахолдинга. Постоянные ведущие «Псковского телеграма» в этот раз оказались в роли зрителей.