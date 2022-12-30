Пять простых способов снизить калорийность новогоднего стола

20:41, 30 декабря 2022, ПАИ

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Корреспондент газеты «Комсомольская правда» посчитала, сколько калорий мы обычно съедаем на праздники, и решила уменьшить калорийность новогодних блюдах. Как правильно это сделать?

1. Выбирайте менее жирные продукты

Вместо свиных рёбрышек или ошейка приготовьте курицу, индейку, морепродукты, нежирную рыбу. Это так же вкусно и полезно, ещё и калорий вдвое меньше. То же самое с молочкой: берите сметану с 15 % жирности, молоко — с 2,5 %, творог — с 2-5 %. Твёрдый сыр бывает не только с 50-процентной жирностью, как обычный российский, но и 30, и даже 17 %. Майонез тоже есть низкокалорийный. И держите в голове совет легендарной балерины Майи Плисецкой: «Жрать на полведра меньше!»

2. Не жарьте, а запекайте

Жирность жареному даёт растительное масло (в семи столовых ложках, которые уходят на средней величины сковородку жареной картошки, столько же калорий, что и в 1 кг варёной курицы). Если без жареного никак, то хотя бы не наливайте полсковороды масла, а просто смажьте дно. Или готовьте, используя гриль, аэрогриль, мультиварку, пароварку, антипригарную сковороду. Даже картошка, если запечь с умом, будет хрустеть не хуже фри.

3. На гарнир — овощи

Кашу или макароны (если не всю порцию, то хотя бы половину) замените овощами. Хоть тазик свежих помидоров-огурцов слопайте — сплошная польза. А вот идея для картофельного пюре лайт: добавьте к картошке в пропорции 1:1 отварную цветную капусту, брокколи, кабачок или шпинат, а потом измельчите. А если поменьше сливочного масла, а вместо молока — овощной бульон, калорийность уменьшите ещё больше.

4. На обед — суп или овощное рагу

У жидких и полужидких блюд большой объём, поэтому они хорошо утоляют голод, и небольшая калорийность (если не добавлять масло). А вообще обед можно пропустить, чтобы поужинать сытнее. Вариант для крепких орешков — пропустить ещё и завтрак в день торжества.

5. Напитки — без сахара

Вместо обычной колы — диетическая (в ней 0 калорий). Вместо сахара — сахарозаменитель (тоже 0 калорий). Вместо бабушкиного компота или лимонада лучше пить воду и чай. Кофе — с молоком вместо сливок.

А с этими продуктами просто будьте начеку — либо уберите с глаз долой, либо ешьте понемногу: колбаса, сосиски, сардельки, бекон и прочие готовые полуфабрикаты, а также конфеты, орешки, алкоголь. Спиртное не только калорийное, но и требует закусок, обостряет аппетит, притупляет здравый смысл и силу воли. В итоге чем больше выпил, тем больше съел.

Сколько калорий в коронных блюдах:

– майонезные салаты (оливье, селёдка под шубой, мимоза, с крабовыми палочками) — 180-220 ккал на 100 г,

– бутерброд с красной рыбой или икрой (один) — 200 ккал,

– мясо по-французски (порция 220 г) — 380 ккал,

– жюльен, холодец (100 г) — 150-180 ккал,

– картофельное пюре с маслом и молоком (100 г) — 100 ккал,

– колбаса сырокопчёная (100 г) — 500 ккал,

– сыр российский (100 г) — 360 ккал,

– торт «Наполеон» (100 г) — 440 ккал,

– сладкие напитки (кола, лимонад, компот) — 150-200 ккал (на стакан),

– шоколадные конфеты — 60-110 ккал (в 1 штучке),

– алкоголь (100 мл): шампанское — 100 ккал, коньяк — 230 ккал.

Такие цифры дают приложения подсчёта калорий в еде. (Хотите более точный расчёт для конкретно вашего рецепта и ингредиентов — считайте самостоятельно.) Но и по ним видно: плотный новогодний ужин, который у нас обычно начинается в 19:00–20:00, а заканчивается далеко за полночь, потянет на 2000–3000 калорий. А это суточная норма крепкого мужчины!

Сколько кому калорий достаточно — дело индивидуальное, и есть разные схемы подсчёта, которые учитывают возраст, рост, вес, образ жизни, физическую активность и пр. Самая простая формула — умножить свой вес на 24 (это будет нижняя граница) и на 36 (верхняя цифра вилки). Можно ориентироваться и на средние нормы: женщины — 2000 ккал, мужчины — 2700 ккал в сутки. Перебираешь — толстеешь, недобираешь — худеешь.