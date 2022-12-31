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Общество

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 31 декабря

Облачная погода ожидается в Псковской области сегодня, 31 декабря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Возможны небольшие осадки, местами умеренные в виде дождя, местами с мокрым снегом.

Будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура составит 0 и +4 градуса.

В Пскове ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Температура днем и ночью – +1 и +3 градуса.

В Великих Луках прогнозируются осадки в виде дождя, вечером и ночью с мокрым снегом. Температура днем и ночью – 0 и +2 градуса.

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