Облачная погода ожидается на территории Псковской области 31 декабря

12:47, 31 декабря 2022, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области сегодня, 31 декабря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Возможны небольшие осадки, местами умеренные в виде дождя, местами с мокрым снегом.

Будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура составит 0 и +4 градуса.

В Пскове ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Температура днем и ночью – +1 и +3 градуса.

В Великих Луках прогнозируются осадки в виде дождя, вечером и ночью с мокрым снегом. Температура днем и ночью – 0 и +2 градуса.