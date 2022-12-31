ФОТОФАКТ Праздничное настроение жителей районов Псковской области
Во всех районах области царит праздничное настроение и атмосфера приближающегося праздника.
В Пушкинских Горах появился снеговик. Жители деревни Столбово в Красногородском районе украсили площадь: построили снежный дом и снеговиков рядом с ним.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
Отметим, ранее фотокорреспонденты ПАИ поделились самими яркими фотографиями событий уходящего года.
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