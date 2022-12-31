ФОТОФАКТ Праздничное настроение жителей районов Псковской области

19:37, 31 декабря 2022, ПАИ

Во всех районах области царит праздничное настроение и атмосфера приближающегося праздника.

В Пушкинских Горах появился снеговик. Жители деревни Столбово в Красногородском районе украсили площадь: построили снежный дом и снеговиков рядом с ним.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





























Отметим, ранее фотокорреспонденты ПАИ поделились самими яркими фотографиями событий уходящего года.