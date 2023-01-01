Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом

22:22, 31 декабря 2022, ПАИ

Минобороны РФ опубликовало новогоднее поздравление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Министр обороны поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.

«Дорогие боевые товарищи! Друзья! В уходящем году всем нам выпали серьёзные испытания, изменившие привычный ход времени. Мы встречаем его в сложной военно-политической обстановке, когда пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников, отменяют и оскверняют всё российское», – отметил министр.

Он добавил, что в этих условиях предстоящий новогодний праздник остаётся не только доброй народной традицией, «но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее».

