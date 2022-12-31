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Общество

Данные покупателей «Спортмастера» оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказались данные покупателей магазина «Спортмастер» — номера, адреса и почты были слиты в Сеть, сообщает Telegram-канал  Redovka.

В Сеть была слита база данных клиентов магазина «Спортмастер». Как стало известно, данные покупателей содержат номера телефонов, электронные почты, а также имена. В общей сложности в открытом доступе оказалась персональная информация о нескольких сотнях тысяч покупателей.

Вероятно, слитые данные — это информация о покупках клиентов «Спортмастера». Всего полная база данных содержит несколько миллионов строк с данными покупателей.

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