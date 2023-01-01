День Ильи Муромца наступил по народному календарю

09:05, 01 января 2023, ПАИ

1 января на Руси чтили память Ильи Муромца — былинного богатыря, которого считали избавителем Киева от татарского Калина-царя. Об этом сообщает сalend.ru.

Илья Муромец вместе с Добрыней Никитичем и Алёшей Поповичем считались стражами Руси, символами могущества земли Русской. Прототипом былинного богатыря называют преподобного Илию Печерского, который жил во времена Владимира Мономаха.

В этот день полагалось поклониться родной земле и вспомнить славные подвиги народных героев — защитников Отечества. Сейчас Илья Муромец считается покровителем Российских ракетных войск стратегического назначения и Пограничных войск России.

На стол в этот день подавали жареного поросёнка. Также крестьяне гадали, будет ли урожайным наступающий год. Для этого шли на перекрёсток, чертили на земле палкой крест и прикладывались к нему ухом: если слышалось, что едут сани с грузом, это сулило богатый урожай.

Сильный ветер в этот день предвещал хороший урожай орехов, а звёздная ночь — гороха, чечевицы и ягод. Если же погода была тёплой — ожидали, что уродится рожь.