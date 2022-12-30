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Политика

Ким Чен Ын поручил создать новую межконтинентальную баллистическую ракету

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), позволяющую наносить ядерный контрудар, и наладить массовое производство тактического ядерного оружия, сообщает ТАСС. 

По его данным, лидер КНДР также заявил о создании новых реактивных систем залпового огня калибра 600 мм. По словам Ким Чен Ына, пусковые установки могут использоваться для запуска тактического ядерного оружия, в зоне досягаемости которого будет вся территория Южной Кореи. Массовое производство тактического ядерного оружия и «увеличение его количества в геометрической прогрессии», отметил он, необходимо в ситуации, когда «Южная Корея стала очевидным врагом», сообщило агентство Yonhap.

Именно из таких установок, как отмечается, были осуществлены ракетные пуски 31 декабря, когда три ракеты пролетели, по данным Токио, 350 км при максимальной высоте 100 км, и в воскресенье. Дальность последнего пуска в Японии оценили также в 350 км, в то время как в Южной Корее – в 400 км.

Кроме того, как отмечается, Пхеньян также планирует в ближайшее время осуществить запуск спутника военного назначения.

Ключевые задачи были поставлены в ходе проходившего в конце декабря VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи, на котором Ким Чен Ын выступил с трёхдневным «историческим докладом» и поставил задачи укрепления оборонного потенциала.

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