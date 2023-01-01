В России в новогодние праздники организуют более 20 тысяч еёлок

10:39, 01 января 2023, ПАИ

Свыше 20 тысяч массовых новогодних мероприятий с участием детей пройдут в регионах России в новогодние праздники, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Рината Еникеева.

«У нас будет свыше 20 тысяч мест проведения мероприятий с массовым пребыванием детишек», – сказал Еникеев, уточнив, что речь идёт о традиционных ёлках.

Он отметил, что все места проведения детских мероприятий будут находиться под контролем пожарных инспекторов: они подскажут, какие недостатки следует устранить.

Еникеев добавил, что МЧС России вместе с властями регионов создадут «максимум условий» для минимизации несчастных случаев при использовании пиротехники.

