В России с 1 января вырастут страховые пенсии по старости

14:24, 01 января 2023, ПАИ

Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров с начала 2023 года вырастут на 4,8 процента, что позволит среднему размеру подобных выплат достигнуть 21 864 рублей, сообщает РИА Новости.

Власти выделили более 9,5 триллиона рублей на выплату пенсий в бюджете Социального фонда, среди которых на страховые пенсии направят около девяти триллионов рублей.

Индексация с 1 июня 2023 года позволит опередить показатель инфляции на 2,6 процента, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Летом 2022 года страховые пенсии по старости повышались на десять процентов из-за инфляции. Такое решение на заседании президиума Госсовета принял президент Владимир Путин.

Также пенсии прошли индексацию в январе 2022 года на 8,6 процента. Общий рост за прошлый год составил 19,5 процента, что превысило показатель инфляции.

Летнее решение о дополнительной индексации привело к увеличению выплат для 35 миллионов россиян, вышедших на пенсию. В среднем они выросли на 1760 рублей, а размер пенсии составил 19 360 рублей.



