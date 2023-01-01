С 1 января отменили скидку на оплату пошлин через «Госуслуги»

17:05, 01 января 2023, ПАИ

Скидка в размере 30 % на оплату госпошлин для физических лиц через портал «Госуслуги» отменяется с 1 января 2023 года, сообщают «Известия».

Как в октябре указывали в Минфине, скидка планировалась изначально как временная мера. Так как предложений о продлении её действия не поступало, то проект бюджета на 2023–2025 годы был свёрстан с учётом её отмены.

Скидка при оплате госпошлин была введена в 2017 году. Пользователи могли воспользоваться ей при оплате пошлины безналичным способом. В частности, таким образом можно было оплатить пошлину за оформление загранпаспорта нового образца, которая без учёта скидки составляла 5 тыс. рублей, а со скидкой — 3,5 тыс. рублей.

Данная мера была установлена до 2019 года, затем дважды продлевалась – до 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года.

Вместе с тем на «Госуслугах» осталась возможность оплачивать со скидкой 50 % автомобильные штрафы. Такая возможность установлена статьёй 32.2 КоАП РФ, а потому не имеет срока действия.

При этом, как 24 декабря сообщали «Известия», поправки в Налоговый кодекс, вступающие в силу в 2023 году, увеличат размер пошлин для автомобилистов. Например, если водитель захочет изменить конструкцию колёсного средства, он должен будет заплатить 1 тыс. рублей. Аналогичную сумму потребуется уплатить за изготовление новых документов, если предыдущие были потеряны или испорчены.