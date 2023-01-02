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Общество

Певец Ян Осин впервые за 20 лет посетил новогодний Псков

Впервые за 20 лет российский эстрадный певец Ян Осин приехал в Псков на Новый год. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото со страницы Яна Осина в соцсети «ВКонтакте»

«Года с 2003-го я Новый год встречал в Москве — и в домашней остановке, и в концертной (даже на Красной площади!), и на ночных литургиях. И вот я 31 декабря прирулил в родной Псков — впервые за 20 лет!» — рассказал певец.

Ян Осин также посетил ночную литургию в Троицком соборе. «После девятичасового путешествия за рулём было непросто настроить голос, да и первый фрагмент был достаточно пространным. Но с Божией помощью справился, и для меня это был замечательный новогодний подарок. Старался, хоть и было нелегко», — поделился артист.

«Подходим к митрополиту, поднимаемся на пару ступенек, владыка благословляет, а потом смотрит на меня серьёзно и говорит строго: «Ещё раз так прочитаешь...» — делает мхатовскую паузу в пару секунд, во время которой в голове проносятся мысли: слишком быстро или медленно прочитал, или допустил ошибки, или ещё что-то... И продолжает, уже с улыбкой.

А вот что он сказал — это уже секрет. И если мне суждено будет когда-нибудь написать свои скромные воспоминания — тогда об этом случае обязательно упомяну!» — пообещал эстрадный певец.

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