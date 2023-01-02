Как избежать отравлений в период праздничных дней, пояснили россяинам

16:02, 02 января 2023, ПАИ

Как избежать отравлений в период праздничных дней, пояснили россиянам в Роспотребнадзоре.

Пищевое отравление в праздничные дни чаще всего вызывают готовые блюда – многокомпонентные салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, студень и многое другое. Кроме готовых блюд причиной отравления могут стать плохо промытые ягоды, фрукты и свежие овощи, так как на их поверхности могут оставаться возбудители кишечных инфекций.

Роспотребнадзор рекомендует выполнять простые правила:

1. Соблюдать правила личной гигиены: обязательно мыть руки и продукты перед едой и перед приготовлением пищи. Прежде чем разбить яйцо, необходимо помыть его с мылом.

2. Тщательно мыть ножи и разделочные доски после соприкосновения их с сырым мясом. Купить несколько разделочных досок на кухню. Зелень, овощи, фрукты, хлеб, сыры и колбасы нарезать на одной доске, сырое мясо и рыбу – на другой.

3. Размораживать мясо только перед приготовлением.

4. Прожаривать рыбу и мясо до полного приготовления. Не есть сырое или полусырое мясо, рыбу и яйца.

5. Не есть продукты, которые вызывают сомнение (плохой запах, несвежий вид, странный вкус). Следить, чтобы в холодильнике не было испорченных продуктов.

6. Не готовить много еды. Приготовленные блюда в холодильнике храните не больше трёх дней.

7. Соблюдать товарное соседство. Не хранить в одном отсеке холодильника сырые мясо и рыбу вместе с готовыми продуктами.

8. Не есть продукты из поврежденных или вздутых консервных банок.

9. Не покупать консервы, если они в мятой таре, без этикетки.

10. Есть грибы можно, только будучи уверенным в них на 100 %.

11. Нельзя есть позеленевший картофель. Проросший картофель необходимо тщательно очищать.

12. Не есть икру и молоки щуки, окуня, налима и скумбрии, если они пойманы в период нереста, так как в этот период они выделяют яд.

13. Не оставлять еду на хранение в оцинкованной, медной или поцарапанной эмалированной посуде.

14. При покупке продуктов питания обращать внимание на целостность упаковки, дату изготовления и срок хранения. Хранить продукты по указанным на упаковке рекомендациям производителя.