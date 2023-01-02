В Латвии фиксировали празднующих Новый год по московскому времени

17:35, 02 января 2023, ПАИ

Заглядывать в окна и жаловаться на тех, кто в преддверии Нового года ждал поздравления президента РФ Владимира Путина, готовы жители Латвии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Шпроты в изгнании l Новости Латвии».

«В Латвии местные жители в своей русофобии дошли до того, что в преддверии Нового года не только считали, сколько салютов и где запустили в полночь по московскому времени. Один латыш выложил в соцсетях фото окон дома в микрорайоне Пурвциемс, где за шторой видно включенный телевизор. Комментарий автора гласит, что это «русские орки» в ожидании Нового года смотрят российское телевидение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди комментаторов не нашлось тех, кто особо негативно бы отнесся к подглядыванию в чужие окна. Правда, некоторые засомневались, откуда человек знает, кто смотрит телевизор.