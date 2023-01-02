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Общество

Фестиваль «Вернём каши на столы наши» пройдёт в Порхове 5 января

Даже из одной крупы каши могут быть абсолютно разными. Фото pixnio. Лицензия Creative Commons

5 января в Порхове пройдёт фестиваль каши «Вернём каши на столы наши». Он становится традиционным. В этом году кашевары будут соревноваться уже в пятый раз.

О рождении фестиваля рассказала ПАИ начальник управления культуры Порховского района Светлана Григорьева.

«Хотели придумать что-то значимое для района, необычное и интересное. А поскольку каши являются блюдами древних времён и их рецепты даже передают от поколения к поколению, то выбор пал именно на них», — рассказала Светлана Грагорьева.

По словам устроителей, фестиваль проходит в следующем порядке. Сначала участники оставляют заявку. Это могут быть как профессиональные повара, так и любители. Потом они варят кашу, а компетентна комиссия определяет три главных места. Но и это ещё не всё. Свой приз симпатий каждый год отдают конкретной каше зрители путём голосования.

Кроме кашеваров-участников на площадках будут задействованы актёры из Порхова и Острова, а также пройдёт выступление ансамбля «Русская народная забава».

Псковское агентство информации поинтересовалось, какие каши варят чаще всего. Оказалось, что участники обращаются к перловке, пшену, гороху. Но дело не в крупе, а в той начинке, которую готовят для каш. Именно начинка делает каждую кашу особенной. 

Фестиваль представляет собой большой гастрономический праздник, объединяющий всех желающих, а также предприятия общественного питания, малого и среднего бизнеса, учебные центры подготовки поваров, которые представляют исконно русские рецепты.

Торжественное открытие фестиваля – в 11:00.

Концертная программа, конкурсы, торговля, работа дегустационных площадок фестиваля – с 12:00 до 13:30.

Закрытие фестиваля – в 14:00.

Фестиваль  пройдёт в Порхове на территории городского парка.

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