Новые функции появились в Telegram после обновления

22:30, 02 января 2023, ПАИ

Мессенджер Telegram обновился до новой версии 9.3, в которой пользователи могут отправлять скрытые фото и видео, включать дополнительные функции для экономии памяти устройства и многое другое, пишут «Известия».

Главным нововведением стала возможность отправлять скрытые медиафайлы. При получении такого фото или видео пользователю необходимо коснуться сообщения, чтобы увидеть содержимое. Нововведение работает по аналогии с функцией «спойлер» для текстовых сообщений.

Также пользователи смогут выбрать периодичность, с которой устройство будет самостоятельно удалять кеш из определённой категории чатов.

Кроме того, обновление коснулось и фоторедактора, где теперь линии будут автоматически сглаживаться, а их толщина — меняться от скорости движения пальца.

Помимо этого, были добавлены кисть для размытия деталей на фото и новый инструмент для нанесения текста.