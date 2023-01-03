76% псковичей планируют изменить свой карьерный трек – опрос

10:20, 03 января 2023, ПАИ

76 % опрошенных из Псковской области заявили, что планируют в 2023 году изменить свой карьерный трек, сообщает hh.ru.

У тех, кто хочет внести изменения в свою жизнь в грядущем году, самый популярный вариант действий – это обучение новым навыкам в своей текущей профессии. Такие планы есть больше чем у половины (57 %) опрошенных жителей Псковской области. «Как правило, подобные мысли посещают начинающих специалистов, административный персонал и IT-специалистов», — говорится в сообщении.

Ещё 41 % хотят в 2023 году углублять свою экспертность и развивать уже имеющиеся компетенции в своей специальности. Больше всего выразили желание расти в своей профессии пиарщики и рекламисты, а также инженеры и представители производственных и сельскохозяйственных профессий.

Более того, 11 % опрошенных в регионе хотят заняться своим бизнесом. Наибольшая доля таких респондентов зафиксирована в сфере маркетинга, среди начинающих специалистов, а также у респондентов из сферы продаж и бухгалтерии. «Интересно, что доли мужчин и женщин, планирующих открыть свой бизнес в 2023 году, примерно равны», — обратили внимание в службе исследования hh.ru.

При этом лишь 5 % опрошенных в Псковской области в новом году не будут вообще ничего менять в своей карьере, а 19 % пока что находятся в неведении, что хотят делать в будущем.

«Принято считать, что искать работу сразу после январских праздников невыгодно: якобы работодатели малоактивны на рынке труда и снижают спрос на персонал, а значит, мало интересных вакансий. Мнение о том, что в конце и начале года рынок труда затихает, в целом было обоснованно последние годы. Как правило, в декабре работодатели подводят итоги года, закрывают отчётность, а в январе планируют следующие 365 дней. И здесь, кажется, уже не до новых сотрудников. Между тем есть целый ряд причин, почему в конце и начале календарного года можно легко найти работу. Во-первых, многие соискатели уходят на каникулы, а это значит, что конкуренция в борьбе за рабочие места становится ниже. Во-вторых, работодатели всё больше отказываются от мысли «рынок труда уходит на каникулы» и не снижают число вакансий, а в части некоторых редких или узко профильных специалистов, наоборот, могут усилить поиск. Кроме некоторых минусов для новичка (закрытие отчётов и проектов, подведение итогов и т. п.) есть и ряд плюсов: быстрый вход в новый коллектив, сниженные требования для «свежего» сотрудника и возможность ещё немного отдохнуть перед новой работой на новогодних каникулах», – отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запада Мария Бузунова.