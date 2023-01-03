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Общество

О необходимости сокращения новогодних праздников заявили в Госдуме

Выходные дни необходимо распределять равномерно, новогодние праздники стоит сократить, чтобы у людей были не недели отдыха, а по три активных дня, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов.

«Надо распределять выходные равномерно, для того чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться, и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, для того чтобы было по три дня выходных, но тем не менее за три дня активного отдыха было бы всем хорошо… Надо всё-таки новогодние праздники урезать и сделать их меньше», — сказал он, передаёт РИА Новости. 

При этом парламентарий отметил, что не стоит сокращать майские праздники, так как люди занимаются посевом.

«Что касается майских выходных, их не стоит сокращать, потому что люди занимаются посевной, то есть сажают картошку, занимаются садами, огородами и здесь, наверно, всё-таки приносит пользу то, что на майские у людей столько выходных появляется», — добавил Максим Иванов.

В 2023 году у россиян будут праздничные нерабочие дни с 1 по 8 января (8 дней), с 23 по 26 февраля (4 дня), 8 марта, с 29 апреля по 1 мая (3 дня), с 6 по 9 мая (4 дня), с 10 по 12 июня (3 дня), с 4 по 6 ноября (3 дня). Таким образом, в этом году будет 25 праздничных дней.

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