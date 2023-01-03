Кому грозит синдром праздничного сердца, рассказали в псковском комитете

12:21, 03 января 2023, ПАИ

Про синдром праздничного сердца рассказали жителям Псковской области в региональном комитете по здравоохранению. Он чаще развивается у тех, кто хронически злоупотребляет алкоголем.

Иногда аритмия возникает практически сразу после приёма алкоголя, но бывает, что и через 12–36 часов после застолья.

«Более 90 % эпизодов фибрилляции предсердий, связанных с синдромом праздничного сердца, исчезают самопроизвольно. Однако в течение 12 месяцев вероятность рецидива составляет 20–30 %», — говорится в сообщении.

У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями приём большой дозы алкоголя — более пяти стандартных порций за один раз — ассоциируется с появлением 18,4 нового случая фибрилляции предсердий на одну тысячу пациентов в год. Факторами риска развития синдрома праздничного сердца являются артериальная гипертония, ожирение и синдром обструктивного апноэ во сне. В лечении и профилактике синдрома праздничного сердца главное — отказ от алкоголя.

«Если не следовать рекомендациям, в противном случае может развиться алкогольная кардиомиопатия — опасное заболевание, при котором поражается сердечная мышца», — отметили в комитете.