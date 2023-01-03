Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Кому грозит синдром праздничного сердца, рассказали в псковском комитете

Про синдром праздничного сердца рассказали жителям Псковской области в региональном комитете по здравоохранению. Он чаще развивается у тех, кто хронически злоупотребляет алкоголем.

Фото: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

Иногда аритмия возникает практически сразу после приёма алкоголя, но бывает, что и через 12–36 часов после застолья. 

«Более 90 % эпизодов фибрилляции предсердий, связанных с синдромом праздничного сердца, исчезают самопроизвольно. Однако в течение 12 месяцев вероятность рецидива составляет 20–30 %», — говорится в сообщении. 

У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями приём большой дозы алкоголя — более пяти стандартных порций за один раз — ассоциируется с появлением 18,4 нового случая фибрилляции предсердий на одну тысячу пациентов в год. Факторами риска развития синдрома праздничного сердца являются артериальная гипертония, ожирение и синдром обструктивного апноэ во сне. В лечении и профилактике синдрома праздничного сердца главное — отказ от алкоголя.

«Если не следовать рекомендациям, в противном случае может развиться алкогольная кардиомиопатия — опасное заболевание, при котором поражается сердечная мышца», — отметили в комитете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 января 2023

«Забег обещаний» состоялся в Великих Луках
03 января 2023

ФОТОФАКТ Зимнюю радугу заметили в Великолукском районе
03 января 2023

Кому грозит синдром праздничного сердца, рассказали в псковском комитете
03 января 2023

Псковских водителей предупредили о массовой проверке
03 января 2023

ФОТОФАКТ Зимняя радуга в Новосокольниках

03 января 2023

Об изменениях правил доставки пенсий предупредили россиян
03 января 2023

Продолжается розыск пропавшего в декабре великолучанина
03 января 2023

Редкую комету запечатлели псковские любители астрономии

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...