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Общество

Чемпионат по тхэквондо проведут в Пскове 28–29 января

Чемпионат и первенство Псковской области по тхэквондо проведут в Пскове 28–29 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной Федерации тхэквондо. 

Фото: Федерация тхэквондо по Псковской области

Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Олимп». Они включают в себя программы «Формальный комплекс» и «Весовая категория».

Возрастные группы в двух программах включают себя как детей в возрасте с 5 лет, так и взрослых спортсменов до 39 лет. 

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