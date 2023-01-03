Чемпионат по тхэквондо проведут в Пскове 28–29 января

17:52, 03 января 2023, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по тхэквондо проведут в Пскове 28–29 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной Федерации тхэквондо.

Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Олимп». Они включают в себя программы «Формальный комплекс» и «Весовая категория».

Возрастные группы в двух программах включают себя как детей в возрасте с 5 лет, так и взрослых спортсменов до 39 лет.