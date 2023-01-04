Псковичи лишились денежных средств после общения с мошенниками

12:22, 04 января 2023, ПАИ

Псковичи лишились денежных средств после общения с мошенниками, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, пскович 2002 года рождения завел переписку со злоумышленников в мессенджере, где ему предложили подзаработать на онлайн-игре. Но в результате молодой человек лишился своих денежных средств с банковской карты. Сумма ущерба более семь тысяч рублей, которые потерпевший лично перевел на банковскую карту мошенника. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А жительнице Псковского района перед Новым годом поступил звонок на мобильный телефон, где злоумышленник представился сотрудником силовых структур и предложил женщине для предотвращения незаконного оформления кредита самостоятельно взять кредит и перевести деньги на резервный счет. Псковичка перевела через банкомат 390 тысяч рублей.

Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.