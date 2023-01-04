В Пскове следователи устанавливают личность напавшего на несовершеннолетнего

19:03, 04 января 2023, ПАИ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), по факту нанесения 12-летнему мальчику в городе Пскове черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Псковской области.

По данным следствия, 2 января 2023 года на улице Киселёва в городе Пскове неизвестный мужчина ударил бутылкой по голове случайного встречного, которым оказался малолетний потерпевший, после чего с места преступления скрылся.

Из показаний очевидцев произошедшего следует, что напавший мужчина был среднего роста. На нём была шапочка камуфляжная, куртка зелёного цвета. В руках держал пакет чёрного цвета.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению злоумышленника и его задержанию. Лицам, располагающим сведениями об обстоятельствах произошедшего и личности злоумышленника, необходимо сообщить об этом в следственное управление по телефону 8-911-360-10-92.