Депутат Госдумы: США собираются нанести ракетные удары по бизнес-центру «Москва-Сити»

22:32, 04 января 2023, ПАИ

Депутат Госдумы, глава Национально-освободительного движения Евгений Фёдоров заявил, что США готовятся нанести «демонстративные» удары по бизнес-центру «Москва-Сити» и по регионам центральной России. Об этом пишет «Газета.ру».

«Я знаю, что американцы разрабатывают план демонстрационного удара по «Москва-Сити», — сказал Фёдоров.

Он подчеркнул, что для этого американские военные будут использовать ракеты «Томагавк» или беспилотные летательные аппараты.

По словам Фёдорова, существует некий стратегический план, по которому Киев должен победить в течение года или двух. Соответственно, будет усиливаться и интенсивность бомбардировок России.