Полицейские Великих Лук выиграли лыжную гонку и служебное двоеборье

23:17, 04 января 2023, ПАИ

В Островском районе прошли соревнования по лыжным гонкам и зимнему служебному двоеборью среди сотрудников органов внутренних дел, сообщает сайт Луки.ру. В состязаниях приняли участие восемь команд, среди которых была команда из Великих Лук.



Участники соревновались в таких дисциплинах, как лыжные гонки и зимнее служебное двоеборье, которое включало в себя преодоление дистанции на лыжах и стрельбу из пистолета Макарова.



По итогам соревнований, в командном зачете лыжных гонок победу одержали представители ОМВД России по городу Великие Луки. Второе место заняла команда МО МВД России «Невельский», третье — команда Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.



В зимнем служебном двоеборье в командном зачете победила команда ОМВД России по городу Великие Луки, второе место заняла команда МО МВД России «Невельский», третье место у команды МО МВД России «Печорский».