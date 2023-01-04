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Полицейские Великих Лук выиграли лыжную гонку и служебное двоеборье

В состязаниях приняли участие восемь команд. Фото Луки.ру

В Островском районе прошли соревнования по лыжным гонкам и зимнему служебному двоеборью среди сотрудников органов внутренних дел, сообщает сайт Луки.ру. В состязаниях приняли участие восемь команд, среди которых была команда из Великих Лук.

Участники соревновались в таких дисциплинах, как лыжные гонки и зимнее служебное двоеборье, которое включало в себя преодоление дистанции на лыжах и стрельбу из пистолета Макарова.

По итогам соревнований, в командном зачете лыжных гонок победу одержали представители ОМВД России по городу Великие Луки. Второе место заняла команда МО МВД России «Невельский», третье — команда Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

В зимнем служебном двоеборье в командном зачете победила команда ОМВД России по городу Великие Луки, второе место заняла команда МО МВД России «Невельский», третье место у команды МО МВД России «Печорский».

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