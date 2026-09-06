Псковичка выиграла межрегиональные соревнования по летнему биатлону

22:17, 06 сентября 2026, ПАИ

Псковская биатлонистка Полина Макеева стала победительницей межрегиональных соревнований по биатлону среди юношей и девушек 2012–2013 годов рождения. Старты прошли в Смоленской области, сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмены участвовали в индивидуальной гонке под проливным дождём. Полина Макеева финишировала первой, допустив два промаха на огневых рубежах.

Другие представители Псковской области также стали участниками соревнований. В итоге Елизавета Петрова заняла 12-е место, Александр Серов – 20-е, Семён Кожевников – 21-е, Даниэль Вавере – 30-е.

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