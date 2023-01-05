В ряде регионов РФ прогнозируют морозы до -53 градусов

17:15, 05 января 2023, ПАИ

Морозы до -47 градусов спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в европейской части России 5 января. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура может достигать -53 градусов. Об этом пишет газета «Известия».

По словам Романа Вильфанда, в ближайшие дни более чем на половине территории России ожидается аномальное похолодание.

«В период с 5 по 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе прогнозируется до 30–37 градусов мороза, в Коми — до 30–39 градусов мороза, в Карелии — до 26 градусов мороза, в Вологодской области — до 33 градусов мороза, в Питере — до 23–25 градусов мороза. С 7 по 9 января в Вологодской области будут морозы до 20–21 градуса, в Астраханской области — до 17–19 градусов мороза, в Ростовской области — до 15–17 градусов мороза», — рассказал он ТАСС.

Как отметил специалист, в Северо-Западном федеральном округе температура будет ниже климатической нормы на 8–19 градусов, а в регионах Южного федерального округа — на 7–11 градусов ниже нормы.

Уральский федеральный округ с 5 января ждёт температура на 11–20 градусов ниже нормы.

«В Свердловской области с 5 по 9 января ожидается до 34 градусов мороза, в Челябинской области — до 33–34 градусов мороза, в Курганской области — до 25–30 градусов мороза, в Тюменской области — примерно такие же температуры, а вот на севере Урала совсем холодина. В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах — там до 45–47 градусов мороза», — сообщил метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что самое сильное похолодание в ближайшие дни будет в Магаданской области, Якутии и на Чукотке. Там температура воздуха опустится до -48…-53 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют до -34 градусов в Центральной России, а 6 января мороз в Псковской области достигнет отметки -22 градуса.