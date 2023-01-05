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Общество

Два человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

Фото ПАИ

Официальный Telegram-канал Псковской области опубликовал цифры статистики по коронавирусу в Псковской области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 125 941 (за сутки – 2)
Выздоровело – 123 836 (за сутки – 8)
Умерло – 1960 (+0)

Псков –41274/0
Великие Луки –18268/0
Бежаницкий район –1614/0
Великолукский район –2857/0
Гдовский район –2257/0
Дедовичский район –3111/0
Дновский район –1024/0
Красногородский район –1145/0
Куньинский район –1072/0
Локнянский район –1221/1
Невельский район –5669/0
Новоржевский район –1353/0
Новосокольнический район –3307/0
Опочецкий район –3845/0
Островский район –6102/0
Палкинский район –1282/0
Печорский район –2986/1
Плюсский район –1986/0
Порховский район –4573/0
Псковский район –9726/0
Пустошкинский район –1596/0
Пушкиногорский район –1813/0
Пыталовский район –1926/0
Себежский район –3012/0
Струго-Красненский район –2127/0
Усвятский район –749/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46

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