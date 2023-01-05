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Радиолюбитель из Санкт-Петербурга нашёл возможность связываться с МКС

Радиолюбитель Евгений из Питера выходит на связь с МКС/ Фото скрин видео

Радиолюбитель из Питера нашёл способ связываться с МКС и теперь организовывает созвоны школьников с космонавтами: первые рады закрыть для себя вопросики, а вторые — поговорить с любознательными детьми, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Сам Евгений увлекается радиотехникой со школьных лет, всегда берёт оборудование в свои походы, где телефон часто не ловит. Однажды на его вызов даже ответил полярник с антарктической станции «Мирный».

О возможности связаться с МКС мужчина узнал на их сайте и сразу решил: даст такую возможность школьникам. Почти всё необходимое оборудование у Евгения уже было, плюс для этого требовалось получить радиолюбительский позывной — сдать экзамен с вопросами по курсу физики.

Созвонов школьников с МКС было уже три — это сложный процесс, нужно заранее высчитать точное место пролёта станции. Но труды Евгения уже заметили и наградили его в рамках премии «Старшие» фонда «Добрый Петербург». Мужчина горит своим делом — готов и дальше соединять космонавтов с детьми. Чтобы космос был чуть ближе.

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