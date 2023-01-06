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Культура

Куда пойти в Псковской области 6 января

Праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Нового года и Рождества, пройдут в Псковской области 6 января.

1. «Что растёт на ёлке». Интерактивная культурно-образовательная программа. Большой мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки с увлекательной историей дарения подарков.

Место и время проведения — 12:00 и 14:00, Двор Постникова, Псков, улица Олега Кошевого, 2.

2. «Звёздный ларец сказок» (6+) — аудиовизуальная программа.

Место и время проведения — 12:00, Псков, ул. Советская, 64а.

3. Новогодняя лотерея в «Луки Парке». Здесь вы можете выиграть мягкую игрушку, бургер или билеты на аттракционы. Покупаете счастливый билет (50 рублей) и автоматически участвуйте в лотерее. В 17:00 розыгрыш 15 призов.

Место и время проведения — городской парк культуры и отдыха, Великие Луки, с 12:00 до 17:00.

4. «Святки» — культурно-образовательная интерактивная программа.

Знакомство с традициями, живое фольклорное пение, народные игры.

Место и время проведения —  Поганкины палаты, Псков, ул. Некрасова, 7.

5. «Два стёклышка. Удивительный телескоп и Теряя звёзды» (10+) — полнокупольный фильм.

Место и время проведения —  13:00, Псков, ул. Советская, 64а.

6. «Новый год шагает по планете» (6–10 лет) — аудиовизуальная программа.

Место и время проведения — 14:00, Псков, ул. Советская, 64а.

7. «Золушка».

Спектакль-балет в исполнении образцового художественного коллектива студии классического танца «Щелкунчик».

Место и время проведения — 15:00, городской культурный центр, Псков, пл. Победы, 1.

8. «Рождественский джаз» (6+).

Место и время проведения — 17:00, детская музыкальная школа им. М. П. Мусоргского, Великие Луки, пл. Ленина, 3.

9. «Щелкунчик».

Балет-феерия. Театр классического балета, НОУ «Императорская школа русского балета».

Место и время проведения — 17:00, Псковский дом офицеров, ул. Комдива Кирсанова, 5.

10. Детская караоке-вечеринка в «Луки Парке».

От всех желающих проявить себя заявки принимались до 25 декабря. Большой экран позволит всем остальным подпевать современным хитам.  

Место и время проведения — 18:00–21:00, городской парк культуры и отдыха, Великие Луки.

11. «Звезда Рождества».

Культурно-образовательная программа познакомит псковичей с образами праздника Рождества Христова, запечатлёнными в произведениях иконописцев, художников и скульпторов.

Место и время проведения — 19:00, Псков, ул. Некрасова, 7.

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