Эксперты выяснили планы россиян на поездки после праздников

14:09, 06 января 2023, ПАИ

Эксперты рассказали, в какие города полетят россияне после новогодних праздников, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса «Туту».

Около 80 процентов бронирований — внутри России, следует из результатов исследования авиабилетов в период с 10 по 31 января. Средний чек составляет 7 677 рублей в одну сторону.

Возглавляют рейтинг популярных направлений Москва и Санкт-Петербург. Чаще всего сюда покупают билеты из Самары, Махачкалы, Уфы, Мурманска. Замыкает тройку лидеров Сочи. Отдохнуть на черноморском курорте хотят жители Екатеринбурга, Красноярска, Тюмени и обеих столиц.

Также в топ-10 вошли Минеральные Воды, Мурманск, Калининград, Красноярск, Екатеринбург, Сургут и Новосибирск. Суммарно на города из этого списка приходится около 45 процентов спроса.