Годовая инфляция в зоне евро сократилась в декабре до 9,2%
В декабре уровень инфляции в зоне евро снизился до 9,2 % по сравнению с 10,1 % в ноябре, это самый низкий показатель за последние четыре месяца, следует из предварительной оценки Евростата.
Инфляция в зоне евро снижается второй месяц подряд, первое снижение произошло в ноябре, когда годовая инфляция сократилась до 10,1 с 10,6 % в октябре.
Европейский ЦБ считает приемлемым уровень инфляции для зоны евро в размере 2 %.
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