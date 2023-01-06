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Николай Козловский рассказал о подготовке к 80-й годовщине освобождения города

Глава Великих Лук Николай Козловский. Фото скрин видео

Глава Великих Лук Николай Козловский рассказал в Telegram о подготовке города к значимой дате -  80-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Этот год – особенный для Великих Лук. 17 января мы отметим 80-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Эта дата навсегда вписана в историю нашей страны как символ стойкости, мужества, воинской доблести. Подготовка к этому дню уже началась», - сообщил Николай Козловский.

Комитет культуры Администрации города занимается подготовкой общего плана мероприятий, посвященного 80-летию со дня освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков, который охватывает различные направления.

Со слов главы, в городе запланированы Час мужества и неделя боевой славы, будут организованы выставки творческих работ и краеведческих книг по военной истории города, выступления краеведов, тематические концерты и поэтический подиум. Будет показана театрально-документальная композиция «Живые цветы», планируется 5-я юбилейная открытая военно-патриотическая игра «Юнармия – Великие Луки 2023». Городской дом культуры имени Ленина готовит проект видеороликов «Улицы героев», а также совместно с управлением образования реализует социально-культурный проект «В эфире наследники Победы».

В сам день 17 января состоятся возложения цветов к памятникам на Братском кладбище и территории города, торжественный митинг на площади Героя Советского Союза Александра Матросова и, конечно, традиционный праздничный концерт.

Также проводится работа по подготовке очередного муниципального издания многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы», куда входят имена участников Великой Отечественной войны, проживавших на территории города Великие Луки и Великолукского района. 

«Отмечу, что именно нашим ветеранам, героям-освободителям во всех праздничных мероприятиях будет уделено повышенное внимание. Они – главные герои праздника. Без них этой даты попросту не было бы. К сожалению, героев, выстоявших в самой жестокой и кровопролитной войне двадцатого века, становится всё меньше. И тем важнее оказать внимание каждому из них. В нашем городе на сегодняшний день проживает 610 ветеранов Великой Отечественной войны: это участники и инвалиды войны, а также вдовы участников ВОВ, жители блокадного Ленинграда», несовершеннолетние узники фашистских лагерей, труженики тыла. Все эти героические великолучане достойны нашего уважения и почёта», - отметил глава города.

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