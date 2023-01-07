Островичи присоединяются к ежедневным прогулкам на свежем воздухе

19:37, 07 января 2023, ПАИ

Члены местного отделения «Союз пенсионеров России» стали инициаторами ежедневных утренних прогулок. Вместе с ними гуляют по морозцу те, кто является приверженцем здорового образа жизни. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Ведь движение – это путь к сохранению здоровья и активного долголетия. При такой физической нагрузке значительно сокращается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляются кости, не развивается остеопороз, снижается риск простудных заболеваний, повышается иммунитет, помогает избавиться от лишнего веса, развивает выносливость.

«Утренняя ходьба освежает и заряжает энергией на весь день. А вечерняя ходьба помогает снять напряжение и стресс, накопившиеся за день, и улучшает качество сна. Здесь важна не скорость, а продолжительность прогулки. Бодрая ходьба в течение часа 3 – 5 раз в неделю помогает сбросить лишний вес, поднять настроение, улучшить функциональное состояние организма, нормализовать давление», - считают активисты.

И помните, что выходить на прогулку нужно в хорошем, приподнятом настроении. При наличии повышенного артериального давления, других отклонений в сердечно-сосудистой системе, хронических заболеваний, особенно опорно-двигательного аппарата, необходимо перед началом занятий проконсультироваться с врачом.